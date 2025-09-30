クォートセクション
通貨 / DFSU
DFSU: Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

42.18 USD 0.16 (0.38%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DFSUの今日の為替レートは、-0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり42.15の安値と42.34の高値で取引されました。

Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DFSU株の現在の価格は？

Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETFの株価は本日42.18です。-0.38%内で取引され、前日の終値は42.34、取引量は56に達しました。DFSUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETFの株は配当を出しますか？

Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETFの現在の価格は42.18です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.97%やUSDにも注目します。DFSUの動きはライブチャートで確認できます。

DFSU株を買う方法は？

Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETFの株は現在42.18で購入可能です。注文は通常42.18または42.48付近で行われ、56や-0.38%が市場の動きを示します。DFSUの最新情報はライブチャートで確認できます。

DFSU株に投資する方法は？

Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETFへの投資では、年間の値幅31.01 - 42.71と現在の42.18を考慮します。注文は多くの場合42.18や42.48で行われる前に、3.64%や17.99%と比較されます。DFSUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Dimensional US Sustainability Core 1 ETFの株の最高値は？

Dimensional US Sustainability Core 1 ETFの過去1年の最高値は42.71でした。31.01 - 42.71内で株価は大きく変動し、42.34と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Dimensional US Sustainability Core 1 ETFの株の最低値は？

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF(DFSU)の年間最安値は31.01でした。現在の42.18や31.01 - 42.71と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFSUの動きはライブチャートで確認できます。

DFSUの株式分割はいつ行われましたか？

Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、42.34、13.97%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
42.15 42.34
1年のレンジ
31.01 42.71
以前の終値
42.34
始値
42.34
買値
42.18
買値
42.48
安値
42.15
高値
42.34
出来高
56
1日の変化
-0.38%
1ヶ月の変化
3.64%
6ヶ月の変化
17.99%
1年の変化
13.97%
