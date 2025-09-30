- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DFSU: Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSUの今日の為替レートは、-0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり42.15の安値と42.34の高値で取引されました。
Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
DFSU株の現在の価格は？
Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETFの株価は本日42.18です。-0.38%内で取引され、前日の終値は42.34、取引量は56に達しました。DFSUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETFの株は配当を出しますか？
Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETFの現在の価格は42.18です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.97%やUSDにも注目します。DFSUの動きはライブチャートで確認できます。
DFSU株を買う方法は？
Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETFの株は現在42.18で購入可能です。注文は通常42.18または42.48付近で行われ、56や-0.38%が市場の動きを示します。DFSUの最新情報はライブチャートで確認できます。
DFSU株に投資する方法は？
Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETFへの投資では、年間の値幅31.01 - 42.71と現在の42.18を考慮します。注文は多くの場合42.18や42.48で行われる前に、3.64%や17.99%と比較されます。DFSUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Dimensional US Sustainability Core 1 ETFの株の最高値は？
Dimensional US Sustainability Core 1 ETFの過去1年の最高値は42.71でした。31.01 - 42.71内で株価は大きく変動し、42.34と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Dimensional US Sustainability Core 1 ETFの株の最低値は？
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF(DFSU)の年間最安値は31.01でした。現在の42.18や31.01 - 42.71と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFSUの動きはライブチャートで確認できます。
DFSUの株式分割はいつ行われましたか？
Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、42.34、13.97%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 42.34
- 始値
- 42.34
- 買値
- 42.18
- 買値
- 42.48
- 安値
- 42.15
- 高値
- 42.34
- 出来高
- 56
- 1日の変化
- -0.38%
- 1ヶ月の変化
- 3.64%
- 6ヶ月の変化
- 17.99%
- 1年の変化
- 13.97%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8