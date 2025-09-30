КотировкиРазделы
DFSU: Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

42.34 USD 0.12 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DFSU за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.23, а максимальная — 42.38.

Следите за динамикой Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DFSU сегодня?

Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) сегодня оценивается на уровне 42.34. Инструмент торгуется в пределах 0.28%, вчерашнее закрытие составило 42.22, а торговый объем достиг 134. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFSU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF?

Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF в настоящее время оценивается в 42.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.40% и USD. Отслеживайте движения DFSU на графике в реальном времени.

Как купить акции DFSU?

Вы можете купить акции Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) по текущей цене 42.34. Ордера обычно размещаются около 42.34 или 42.64, тогда как 134 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFSU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DFSU?

Инвестирование в Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF предполагает учет годового диапазона 31.01 - 42.71 и текущей цены 42.34. Многие сравнивают 4.03% и 18.43% перед размещением ордеров на 42.34 или 42.64. Изучайте ежедневные изменения цены DFSU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Dimensional US Sustainability Core 1 ETF?

Самая высокая цена Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) за последний год составила 42.71. Акции заметно колебались в пределах 31.01 - 42.71, сравнение с 42.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Dimensional US Sustainability Core 1 ETF?

Самая низкая цена Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) за год составила 31.01. Сравнение с текущими 42.34 и 31.01 - 42.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFSU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DFSU?

В прошлом Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.22 и 14.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.23 42.38
Годовой диапазон
31.01 42.71
Предыдущее закрытие
42.22
Open
42.33
Bid
42.34
Ask
42.64
Low
42.23
High
42.38
Объем
134
Дневное изменение
0.28%
Месячное изменение
4.03%
6-месячное изменение
18.43%
Годовое изменение
14.40%
