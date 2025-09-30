- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DFSU: Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
Курс DFSU за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.23, а максимальная — 42.38.
Следите за динамикой Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DFSU сегодня?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) сегодня оценивается на уровне 42.34. Инструмент торгуется в пределах 0.28%, вчерашнее закрытие составило 42.22, а торговый объем достиг 134. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFSU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF в настоящее время оценивается в 42.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.40% и USD. Отслеживайте движения DFSU на графике в реальном времени.
Как купить акции DFSU?
Вы можете купить акции Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) по текущей цене 42.34. Ордера обычно размещаются около 42.34 или 42.64, тогда как 134 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFSU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DFSU?
Инвестирование в Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF предполагает учет годового диапазона 31.01 - 42.71 и текущей цены 42.34. Многие сравнивают 4.03% и 18.43% перед размещением ордеров на 42.34 или 42.64. Изучайте ежедневные изменения цены DFSU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dimensional US Sustainability Core 1 ETF?
Самая высокая цена Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) за последний год составила 42.71. Акции заметно колебались в пределах 31.01 - 42.71, сравнение с 42.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dimensional US Sustainability Core 1 ETF?
Самая низкая цена Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) за год составила 31.01. Сравнение с текущими 42.34 и 31.01 - 42.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFSU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DFSU?
В прошлом Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.22 и 14.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.22
- Open
- 42.33
- Bid
- 42.34
- Ask
- 42.64
- Low
- 42.23
- High
- 42.38
- Объем
- 134
- Дневное изменение
- 0.28%
- Месячное изменение
- 4.03%
- 6-месячное изменение
- 18.43%
- Годовое изменение
- 14.40%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8