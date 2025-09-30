- Panorámica
DFSU: Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
El tipo de cambio de DFSU de hoy ha cambiado un -0.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 42.15, mientras que el máximo ha alcanzado 42.34.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DFSU hoy?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) se evalúa hoy en 42.18. El instrumento se negocia dentro de -0.38%; el cierre de ayer ha sido 42.34 y el volumen comercial ha alcanzado 56. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DFSU en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF se evalúa actualmente en 42.18. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 13.97% y USD. Monitoree los movimientos de DFSU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DFSU?
Puede comprar acciones de Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) al precio actual de 42.18. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 42.18 o 42.48, mientras que 56 y -0.38% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DFSU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DFSU?
Invertir en Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF implica tener en cuenta el rango anual 31.01 - 42.71 y el precio actual 42.18. Muchos comparan 3.64% y 17.99% antes de colocar órdenes en 42.18 o 42.48. Estudie los cambios diarios de precios de DFSU en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Dimensional US Sustainability Core 1 ETF?
El precio más alto de Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) en el último año ha sido 42.71. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 31.01 - 42.71, una comparación con 42.34 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Dimensional US Sustainability Core 1 ETF?
El precio más bajo de Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) para el año ha sido 31.01. La comparación con los actuales 42.18 y 31.01 - 42.71 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DFSU en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DFSU?
En el pasado, Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 42.34 y 13.97% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 42.34
- Open
- 42.34
- Bid
- 42.18
- Ask
- 42.48
- Low
- 42.15
- High
- 42.34
- Volumen
- 56
- Cambio diario
- -0.38%
- Cambio mensual
- 3.64%
- Cambio a 6 meses
- 17.99%
- Cambio anual
- 13.97%
