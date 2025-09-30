- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DFEM: Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity
A taxa do DFEM para hoje mudou para 0.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.00 e o mais alto foi 32.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DFEM hoje?
Hoje Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity (DFEM) está avaliado em 32.10. O instrumento é negociado dentro de 0.41%, o fechamento de ontem foi 31.97, e o volume de negociação atingiu 863. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DFEM em tempo real.
As ações de Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity pagam dividendos?
Atualmente Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity está avaliado em 32.10. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.07% e USD. Monitore os movimentos de DFEM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DFEM?
Você pode comprar ações de Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity (DFEM) pelo preço atual 32.10. Ordens geralmente são executadas perto de 32.10 ou 32.40, enquanto 863 e 0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DFEM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DFEM?
Investir em Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity envolve considerar a faixa anual 23.08 - 32.73 e o preço atual 32.10. Muitos comparam 5.18% e 21.22% antes de enviar ordens em 32.10 ou 32.40. Estude as mudanças diárias de preço de DFEM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF?
O maior preço de Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) no último ano foi 32.73. As ações oscilaram bastante dentro de 23.08 - 32.73, e a comparação com 31.97 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF?
O menor preço de Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) no ano foi 23.08. A comparação com o preço atual 32.10 e 23.08 - 32.73 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DFEM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DFEM?
No passado Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 31.97 e 14.07% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 31.97
- Open
- 32.06
- Bid
- 32.10
- Ask
- 32.40
- Low
- 32.00
- High
- 32.10
- Volume
- 863
- Mudança diária
- 0.41%
- Mudança mensal
- 5.18%
- Mudança de 6 meses
- 21.22%
- Mudança anual
- 14.07%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8