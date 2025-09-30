- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
DFEM: Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity
DFEM fiyatı bugün 0.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 32.00 ve Yüksek fiyatı olarak 32.13 aralığında işlem gördü.
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Sıkça sorulan sorular
What is DFEM stock price today?
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity stock is priced at 32.10 today. It trades within 0.41%, yesterday's close was 31.97, and trading volume reached 1105. The live price chart of DFEM shows these updates.
Does Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity stock pay dividends?
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity is currently valued at 32.10. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 14.07% and USD. View the chart live to track DFEM movements.
How to buy DFEM stock?
You can buy Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity shares at the current price of 32.10. Orders are usually placed near 32.10 or 32.40, while 1105 and 0.12% show market activity. Follow DFEM updates on the live chart today.
How to invest into DFEM stock?
Investing in Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity involves considering the yearly range 23.08 - 32.73 and current price 32.10. Many compare 5.18% and 21.22% before placing orders at 32.10 or 32.40. Explore the DFEM price chart live with daily changes.
What are Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF stock highest prices?
The highest price of Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in the past year was 32.73. Within 23.08 - 32.73, the stock fluctuated notably, and comparing with 31.97 helps spot resistance levels. Track Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity performance using the live chart.
What are Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF stock lowest prices?
The lowest price of Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) over the year was 23.08. Comparing it with the current 32.10 and 23.08 - 32.73 shows potential long-term entry points. Watch DFEM moves on the chart live for more details.
When did DFEM stock split?
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 31.97, and 14.07% after corporate actions.
- Önceki kapanış
- 31.97
- Açılış
- 32.06
- Satış
- 32.10
- Alış
- 32.40
- Düşük
- 32.00
- Yüksek
- 32.13
- Hacim
- 1.105 K
- Günlük değişim
- 0.41%
- Aylık değişim
- 5.18%
- 6 aylık değişim
- 21.22%
- Yıllık değişim
- 14.07%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 1.8%
- Beklenti
- 1.7%
- Önceki
- 2.1%
- Açıklanan
- -0.3%
- Beklenti
- -0.4%
- Önceki
- 0.0%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 45.8
- Önceki
- 41.5
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 7.326 M
- Önceki
- 7.181 M
- Açıklanan
- 94.2
- Beklenti
- 100.7
- Önceki
- 97.8