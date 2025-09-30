- Panorámica
DFEM: Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity
El tipo de cambio de DFEM de hoy ha cambiado un 0.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 32.00, mientras que el máximo ha alcanzado 32.09.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DFEM hoy?
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity (DFEM) se evalúa hoy en 32.05. El instrumento se negocia dentro de 0.25%; el cierre de ayer ha sido 31.97 y el volumen comercial ha alcanzado 459. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DFEM en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity ?
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity se evalúa actualmente en 32.05. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 13.89% y USD. Monitoree los movimientos de DFEM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DFEM?
Puede comprar acciones de Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity (DFEM) al precio actual de 32.05. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 32.05 o 32.35, mientras que 459 y -0.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DFEM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DFEM?
Invertir en Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity implica tener en cuenta el rango anual 23.08 - 32.73 y el precio actual 32.05. Muchos comparan 5.01% y 21.03% antes de colocar órdenes en 32.05 o 32.35. Estudie los cambios diarios de precios de DFEM en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF?
El precio más alto de Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) en el último año ha sido 32.73. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.08 - 32.73, una comparación con 31.97 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF?
El precio más bajo de Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) para el año ha sido 23.08. La comparación con los actuales 32.05 y 23.08 - 32.73 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DFEM en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DFEM?
En el pasado, Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 31.97 y 13.89% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 31.97
- Open
- 32.06
- Bid
- 32.05
- Ask
- 32.35
- Low
- 32.00
- High
- 32.09
- Volumen
- 459
- Cambio diario
- 0.25%
- Cambio mensual
- 5.01%
- Cambio a 6 meses
- 21.03%
- Cambio anual
- 13.89%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8