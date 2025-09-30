QuotazioniSezioni
DFEM
DFEM: Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity

32.07 USD 0.10 (0.31%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DFEM ha avuto una variazione del 0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.04 e ad un massimo di 32.09.

Segui le dinamiche di Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DFEM oggi?

Oggi le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity sono prezzate a 32.07. Viene scambiato all'interno di 0.31%, la chiusura di ieri è stata 31.97 e il volume degli scambi ha raggiunto 191. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFEM mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity pagano dividendi?

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity è attualmente valutato a 32.07. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.97% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFEM.

Come acquistare azioni DFEM?

Puoi acquistare azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity al prezzo attuale di 32.07. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 32.07 o 32.37, mentre 191 e 0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFEM sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DFEM?

Investire in Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity implica considerare l'intervallo annuale 23.08 - 32.73 e il prezzo attuale 32.07. Molti confrontano 5.08% e 21.11% prima di effettuare ordini su 32.07 o 32.37. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFEM con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF?

Il prezzo massimo di Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF nell'ultimo anno è stato 32.73. All'interno di 23.08 - 32.73, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 31.97 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF?

Il prezzo più basso di Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) nel corso dell'anno è stato 23.08. Confrontandolo con gli attuali 32.07 e 23.08 - 32.73 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFEM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFEM?

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 31.97 e 13.97%.

Intervallo Giornaliero
32.04 32.09
Intervallo Annuale
23.08 32.73
Chiusura Precedente
31.97
Apertura
32.06
Bid
32.07
Ask
32.37
Minimo
32.04
Massimo
32.09
Volume
191
Variazione giornaliera
0.31%
Variazione Mensile
5.08%
Variazione Semestrale
21.11%
Variazione Annuale
13.97%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8