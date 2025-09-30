- Panoramica
DFEM: Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity
Il tasso di cambio DFEM ha avuto una variazione del 0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.04 e ad un massimo di 32.09.
Segui le dinamiche di Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DFEM oggi?
Oggi le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity sono prezzate a 32.07. Viene scambiato all'interno di 0.31%, la chiusura di ieri è stata 31.97 e il volume degli scambi ha raggiunto 191. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFEM mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity pagano dividendi?
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity è attualmente valutato a 32.07. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.97% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFEM.
Come acquistare azioni DFEM?
Puoi acquistare azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity al prezzo attuale di 32.07. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 32.07 o 32.37, mentre 191 e 0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFEM sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DFEM?
Investire in Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity implica considerare l'intervallo annuale 23.08 - 32.73 e il prezzo attuale 32.07. Molti confrontano 5.08% e 21.11% prima di effettuare ordini su 32.07 o 32.37. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFEM con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF?
Il prezzo massimo di Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF nell'ultimo anno è stato 32.73. All'interno di 23.08 - 32.73, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 31.97 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF?
Il prezzo più basso di Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) nel corso dell'anno è stato 23.08. Confrontandolo con gli attuali 32.07 e 23.08 - 32.73 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFEM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFEM?
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 31.97 e 13.97%.
- Chiusura Precedente
- 31.97
- Apertura
- 32.06
- Bid
- 32.07
- Ask
- 32.37
- Minimo
- 32.04
- Massimo
- 32.09
- Volume
- 191
- Variazione giornaliera
- 0.31%
- Variazione Mensile
- 5.08%
- Variazione Semestrale
- 21.11%
- Variazione Annuale
- 13.97%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8