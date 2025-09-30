- Обзор рынка
DFEM: Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity
Курс DFEM за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.04, а максимальная — 32.09.
Следите за динамикой Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DFEM сегодня?
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity (DFEM) сегодня оценивается на уровне 32.07. Инструмент торгуется в пределах 0.31%, вчерашнее закрытие составило 31.97, а торговый объем достиг 191. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFEM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity ?
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity в настоящее время оценивается в 32.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.97% и USD. Отслеживайте движения DFEM на графике в реальном времени.
Как купить акции DFEM?
Вы можете купить акции Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity (DFEM) по текущей цене 32.07. Ордера обычно размещаются около 32.07 или 32.37, тогда как 191 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFEM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DFEM?
Инвестирование в Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity предполагает учет годового диапазона 23.08 - 32.73 и текущей цены 32.07. Многие сравнивают 5.08% и 21.11% перед размещением ордеров на 32.07 или 32.37. Изучайте ежедневные изменения цены DFEM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF?
Самая высокая цена Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) за последний год составила 32.73. Акции заметно колебались в пределах 23.08 - 32.73, сравнение с 31.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF?
Самая низкая цена Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) за год составила 23.08. Сравнение с текущими 32.07 и 23.08 - 32.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFEM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DFEM?
В прошлом Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.97 и 13.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.97
- Open
- 32.06
- Bid
- 32.07
- Ask
- 32.37
- Low
- 32.04
- High
- 32.09
- Объем
- 191
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- 5.08%
- 6-месячное изменение
- 21.11%
- Годовое изменение
- 13.97%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8