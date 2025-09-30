DFEM: Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity
今日DFEM汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点32.00和高点32.09进行交易。
关注Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DFEM股票今天的价格是多少？
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity 股票今天的定价为32.05。它在0.25%范围内交易，昨天的收盘价为31.97，交易量达到459。DFEM的实时价格图表显示了这些更新。
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity 股票是否支付股息？
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity 目前的价值为32.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.89%和USD。实时查看图表以跟踪DFEM走势。
如何购买DFEM股票？
您可以以32.05的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity 股票。订单通常设置在32.05或32.35附近，而459和-0.03%显示市场活动。立即关注DFEM的实时图表更新。
如何投资DFEM股票？
投资Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity 需要考虑年度范围23.08 - 32.73和当前价格32.05。许多人在以32.05或32.35下订单之前，会比较5.01%和。实时查看DFEM价格图表，了解每日变化。
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF的最高价格是32.73。在23.08 - 32.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity 的绩效。
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF股票的最低价格是多少？
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF（DFEM）的最低价格为23.08。将其与当前的32.05和23.08 - 32.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFEM股票是什么时候拆分的？
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.97和13.89%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.97
- 开盘价
- 32.06
- 卖价
- 32.05
- 买价
- 32.35
- 最低价
- 32.00
- 最高价
- 32.09
- 交易量
- 459
- 日变化
- 0.25%
- 月变化
- 5.01%
- 6个月变化
- 21.03%
- 年变化
- 13.89%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8