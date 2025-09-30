- Aperçu
DFEM: Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity
Le taux de change de DFEM a changé de 0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.04 et à un maximum de 32.09.
Suivez la dynamique Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DFEM aujourd'hui ?
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity est cotée à 32.07 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.31%, a clôturé hier à 31.97 et son volume d'échange a atteint 191. Le graphique en temps réel du cours de DFEM présente ces mises à jour.
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity verse-t-elle des dividendes ?
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity est actuellement valorisé à 32.07. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.97% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFEM.
Comment acheter des actions DFEM ?
Vous pouvez acheter des actions Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity au cours actuel de 32.07. Les ordres sont généralement placés à proximité de 32.07 ou de 32.37, le 191 et le 0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFEM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DFEM ?
Investir dans Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.08 - 32.73 et le prix actuel 32.07. Beaucoup comparent 5.08% et 21.11% avant de passer des ordres à 32.07 ou 32.37. Consultez le graphique du cours de DFEM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF ?
Le cours le plus élevé de Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF l'année dernière était 32.73. Au cours de 23.08 - 32.73, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 31.97 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF ?
Le cours le plus bas de Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) sur l'année a été 23.08. Sa comparaison avec 32.07 et 23.08 - 32.73 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFEM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DFEM a-t-elle été divisée ?
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 31.97 et 13.97% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 31.97
- Ouverture
- 32.06
- Bid
- 32.07
- Ask
- 32.37
- Plus Bas
- 32.04
- Plus Haut
- 32.09
- Volume
- 191
- Changement quotidien
- 0.31%
- Changement Mensuel
- 5.08%
- Changement à 6 Mois
- 21.11%
- Changement Annuel
- 13.97%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8