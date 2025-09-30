- Übersicht
DFEM: Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity
Der Wechselkurs von DFEM hat sich für heute um 0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.00 bis zu einem Hoch von 32.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DFEM heute?
Die Aktie von Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity (DFEM) notiert heute bei 32.10. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.41% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 31.97 und das Handelsvolumen erreichte 1105. Das Live-Chart von DFEM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DFEM Dividenden?
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity wird derzeit mit 32.10 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.07% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DFEM zu verfolgen.
Wie kaufe ich DFEM-Aktien?
Sie können Aktien von Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity (DFEM) zum aktuellen Kurs von 32.10 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 32.10 oder 32.40 platziert, während 1105 und 0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DFEM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DFEM-Aktien?
Bei einer Investition in Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity müssen die jährliche Spanne 23.08 - 32.73 und der aktuelle Kurs 32.10 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.18% und 21.22%, bevor sie Orders zu 32.10 oder 32.40 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DFEM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF?
Der höchste Kurs von Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) im vergangenen Jahr lag bei 32.73. Innerhalb von 23.08 - 32.73 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 31.97 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF?
Der niedrigste Kurs von Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) im Laufe des Jahres betrug 23.08. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 32.10 und der Spanne 23.08 - 32.73 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DFEM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DFEM statt?
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 31.97 und 14.07% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
