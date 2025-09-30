クォートセクション
通貨 / DFEM
DFEM: Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity

32.05 USD 0.08 (0.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DFEMの今日の為替レートは、0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり32.00の安値と32.09の高値で取引されました。

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DFEM株の現在の価格は？

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity の株価は本日32.05です。0.25%内で取引され、前日の終値は31.97、取引量は459に達しました。DFEMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity の株は配当を出しますか？

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity の現在の価格は32.05です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.89%やUSDにも注目します。DFEMの動きはライブチャートで確認できます。

DFEM株を買う方法は？

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity の株は現在32.05で購入可能です。注文は通常32.05または32.35付近で行われ、459や-0.03%が市場の動きを示します。DFEMの最新情報はライブチャートで確認できます。

DFEM株に投資する方法は？

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity への投資では、年間の値幅23.08 - 32.73と現在の32.05を考慮します。注文は多くの場合32.05や32.35で行われる前に、5.01%や21.03%と比較されます。DFEMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETFの株の最高値は？

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETFの過去1年の最高値は32.73でした。23.08 - 32.73内で株価は大きく変動し、31.97と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETFの株の最低値は？

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF(DFEM)の年間最安値は23.08でした。現在の32.05や23.08 - 32.73と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFEMの動きはライブチャートで確認できます。

DFEMの株式分割はいつ行われましたか？

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Core Equity は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、31.97、13.89%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
32.00 32.09
1年のレンジ
23.08 32.73
以前の終値
31.97
始値
32.06
買値
32.05
買値
32.35
安値
32.00
高値
32.09
出来高
459
1日の変化
0.25%
1ヶ月の変化
5.01%
6ヶ月の変化
21.03%
1年の変化
13.89%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8