Moedas / DDI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DDI: DoubleDown Interactive Co Ltd - American Depository Shares
9.46 USD 0.15 (1.61%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DDI para hoje mudou para 1.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.25 e o mais alto foi 9.51.
Veja a dinâmica do par de moedas DoubleDown Interactive Co Ltd - American Depository Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DDI Notícias
- Wall Street Analysts Believe DoubleDown Interactive (DDI) Could Rally 99.48%: Here's is How to Trade
- DoubleDown Interactive Co., Ltd. (DDI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Doubledown earnings missed by $1.66, revenue topped estimates
- DoubleDown Interactive completes acquisition of WHOW Games
- DoubleDown Interactive to acquire German social casino developer WHOW
- DoubleDown Interactive stock initiated with Buy rating at Texas Capital
- Roth/MKM initiates DoubleDown Interactive stock with Buy rating
- DoubleDown Interactive to Donate $10,000 to the ASPCA ®
- DoubleDown Interactive: Insider Sale Doesn’t Change The Fundamentals. I’m Doubling Down
- Unusual Machines, Celldex Therapeutics, RH And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Bunge Global (NYSE:BG), AleAnna (NASDAQ:ANNA)
- DoubleDown Interactive stock falls after secondary offering pricing
- DoubleDown Interactive prices secondary offering at $8.50 per ADS
- DoubleDown Interactive: A Cash Cow Trading For A Bargain (NASDAQ:DDI)
- DoubleDown Interactive: A Follow Up (NASDAQ:DDI)
- DoubleDown Interactive Co., Ltd. (DDI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
9.25 9.51
Faixa anual
8.09 18.22
- Fechamento anterior
- 9.31
- Open
- 9.38
- Bid
- 9.46
- Ask
- 9.76
- Low
- 9.25
- High
- 9.51
- Volume
- 263
- Mudança diária
- 1.61%
- Mudança mensal
- -2.37%
- Mudança de 6 meses
- -3.96%
- Mudança anual
- -42.98%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh