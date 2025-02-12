Divisas / DDI
DDI: DoubleDown Interactive Co Ltd - American Depository Shares
9.31 USD 0.03 (0.32%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DDI de hoy ha cambiado un -0.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.30, mientras que el máximo ha alcanzado 9.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas DoubleDown Interactive Co Ltd - American Depository Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DDI News
Rango diario
9.30 9.50
Rango anual
8.09 18.22
- Cierres anteriores
- 9.34
- Open
- 9.30
- Bid
- 9.31
- Ask
- 9.61
- Low
- 9.30
- High
- 9.50
- Volumen
- 187
- Cambio diario
- -0.32%
- Cambio mensual
- -3.92%
- Cambio a 6 meses
- -5.48%
- Cambio anual
- -43.88%
