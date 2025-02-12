FiyatlarBölümler
Dövizler / DDI
Geri dön - Hisse senetleri

DDI: DoubleDown Interactive Co Ltd - American Depository Shares

9.47 USD 0.01 (0.11%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DDI fiyatı bugün 0.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.38 ve Yüksek fiyatı olarak 9.52 aralığında işlem gördü.

DoubleDown Interactive Co Ltd - American Depository Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DDI haberleri

Günlük aralık
9.38 9.52
Yıllık aralık
8.09 18.22
Önceki kapanış
9.46
Açılış
9.52
Satış
9.47
Alış
9.77
Düşük
9.38
Yüksek
9.52
Hacim
93
Günlük değişim
0.11%
Aylık değişim
-2.27%
6 aylık değişim
-3.86%
Yıllık değişim
-42.92%
21 Eylül, Pazar