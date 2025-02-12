Währungen / DDI
DDI: DoubleDown Interactive Co Ltd - American Depository Shares
9.45 USD 0.01 (0.11%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DDI hat sich für heute um -0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.38 bis zu einem Hoch von 9.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die DoubleDown Interactive Co Ltd - American Depository Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DDI News
Tagesspanne
9.38 9.52
Jahresspanne
8.09 18.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.46
- Eröffnung
- 9.52
- Bid
- 9.45
- Ask
- 9.75
- Tief
- 9.38
- Hoch
- 9.52
- Volumen
- 36
- Tagesänderung
- -0.11%
- Monatsänderung
- -2.48%
- 6-Monatsänderung
- -4.06%
- Jahresänderung
- -43.04%
