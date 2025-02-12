Валюты / DDI
DDI: DoubleDown Interactive Co Ltd - American Depository Shares
9.34 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DDI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.29, а максимальная — 9.38.
Следите за динамикой DoubleDown Interactive Co Ltd - American Depository Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.29 9.38
Годовой диапазон
8.09 18.22
- Предыдущее закрытие
- 9.34
- Open
- 9.35
- Bid
- 9.34
- Ask
- 9.64
- Low
- 9.29
- High
- 9.38
- Объем
- 94
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -3.61%
- 6-месячное изменение
- -5.18%
- Годовое изменение
- -43.70%
