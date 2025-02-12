Devises / DDI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DDI: DoubleDown Interactive Co Ltd - American Depository Shares
9.47 USD 0.01 (0.11%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DDI a changé de 0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.38 et à un maximum de 9.52.
Suivez la dynamique DoubleDown Interactive Co Ltd - American Depository Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DDI Nouvelles
- Wall Street Analysts Believe DoubleDown Interactive (DDI) Could Rally 99.48%: Here's is How to Trade
- DoubleDown Interactive Co., Ltd. (DDI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Doubledown earnings missed by $1.66, revenue topped estimates
- DoubleDown Interactive completes acquisition of WHOW Games
- DoubleDown Interactive to acquire German social casino developer WHOW
- DoubleDown Interactive stock initiated with Buy rating at Texas Capital
- Roth/MKM initiates DoubleDown Interactive stock with Buy rating
- DoubleDown Interactive to Donate $10,000 to the ASPCA ®
- DoubleDown Interactive: Insider Sale Doesn’t Change The Fundamentals. I’m Doubling Down
- Unusual Machines, Celldex Therapeutics, RH And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Bunge Global (NYSE:BG), AleAnna (NASDAQ:ANNA)
- DoubleDown Interactive stock falls after secondary offering pricing
- DoubleDown Interactive prices secondary offering at $8.50 per ADS
- DoubleDown Interactive: A Cash Cow Trading For A Bargain (NASDAQ:DDI)
- DoubleDown Interactive: A Follow Up (NASDAQ:DDI)
- DoubleDown Interactive Co., Ltd. (DDI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
9.38 9.52
Range Annuel
8.09 18.22
- Clôture Précédente
- 9.46
- Ouverture
- 9.52
- Bid
- 9.47
- Ask
- 9.77
- Plus Bas
- 9.38
- Plus Haut
- 9.52
- Volume
- 93
- Changement quotidien
- 0.11%
- Changement Mensuel
- -2.27%
- Changement à 6 Mois
- -3.86%
- Changement Annuel
- -42.92%
20 septembre, samedi