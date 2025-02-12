货币 / DDI
DDI: DoubleDown Interactive Co Ltd - American Depository Shares
9.31 USD 0.03 (0.32%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DDI汇率已更改-0.32%。当日，交易品种以低点9.30和高点9.50进行交易。
关注DoubleDown Interactive Co Ltd - American Depository Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DDI新闻
- Wall Street Analysts Believe DoubleDown Interactive (DDI) Could Rally 99.48%: Here's is How to Trade
- DoubleDown Interactive Co., Ltd. (DDI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Doubledown earnings missed by $1.66, revenue topped estimates
- DoubleDown Interactive completes acquisition of WHOW Games
- DoubleDown Interactive to acquire German social casino developer WHOW
- DoubleDown Interactive stock initiated with Buy rating at Texas Capital
- Roth/MKM initiates DoubleDown Interactive stock with Buy rating
- DoubleDown Interactive to Donate $10,000 to the ASPCA ®
- DoubleDown Interactive: Insider Sale Doesn’t Change The Fundamentals. I’m Doubling Down
- Unusual Machines, Celldex Therapeutics, RH And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Bunge Global (NYSE:BG), AleAnna (NASDAQ:ANNA)
- DoubleDown Interactive stock falls after secondary offering pricing
- DoubleDown Interactive prices secondary offering at $8.50 per ADS
- DoubleDown Interactive: A Cash Cow Trading For A Bargain (NASDAQ:DDI)
- DoubleDown Interactive: A Follow Up (NASDAQ:DDI)
- DoubleDown Interactive Co., Ltd. (DDI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
9.30 9.50
年范围
8.09 18.22
- 前一天收盘价
- 9.34
- 开盘价
- 9.30
- 卖价
- 9.31
- 买价
- 9.61
- 最低价
- 9.30
- 最高价
- 9.50
- 交易量
- 187
- 日变化
- -0.32%
- 月变化
- -3.92%
- 6个月变化
- -5.48%
- 年变化
- -43.88%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值