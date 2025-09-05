Moedas / CRDO
CRDO: Credo Technology Group Holding Ltd
164.44 USD 0.02 (0.01%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CRDO para hoje mudou para 0.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 157.77 e o mais alto foi 167.15.
Veja a dinâmica do par de moedas Credo Technology Group Holding Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CRDO Notícias
- William Blair inicia cobertura da Credo Technology com classificação de Outperform
- William Blair initiates Credo Technology stock with Outperform rating
- Gold Stocks AngloGold, Kinross Enter IBD's Spotlight; 6 Other Stocks Get Flagged For Quality Too
- As Nvidia Retreats, These AI Chip Stocks Show Strength
- CRDO Guides 120% Growth in Fiscal 2026: Will the Momentum Sustain?
- Is Ouster (OUST) Outperforming Other Computer and Technology Stocks This Year?
- Credo Technology Stock Keeps Beating the Stock Market. Time to Buy?
- Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) Presents at Goldman Sachs Communacopia +
- Credo Technology na conferência da Goldman Sachs: quebrando barreiras de largura de banda
- Credo Technology at Goldman Sachs Conference: Breaking Bandwidth Barriers
- Credo Technology Group Holding Ltd. (CRDO) Is Up 14.44% in One Week: What You Should Know
- Credo Launches High-Performance Bluebird DSP for 1.6Tbps Networks
- Best Momentum Stocks to Buy for September 10th
- Credo Technology and Symbotic have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bull of the Day: Credo Technology (CRDO)
- Credo unveils low-power DSP for 1.6Tbps optical transceivers
- Earnings Estimates Rising for Credo Technology Group (CRDO): Will It Gain?
- Credo’s Quiet Domination Of Data Centers (NASDAQ:CRDO)
- 2 Under The Radar AI Stocks Worth a Look
- CRDO Stock Jumps Post Q1 Earnings: Stay Invested or Lock in Profits?
- Why Credo Technology Stock Was a Winner This Week
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Credo Technology Group stock hits all-time high at 141.53 USD
- Stock Market Leaders Have This Common Trait Before An Upside Breakout
Faixa diária
157.77 167.15
Faixa anual
29.09 168.23
- Fechamento anterior
- 164.42
- Open
- 163.93
- Bid
- 164.44
- Ask
- 164.74
- Low
- 157.77
- High
- 167.15
- Volume
- 7.895 K
- Mudança diária
- 0.01%
- Mudança mensal
- 34.89%
- Mudança de 6 meses
- 311.72%
- Mudança anual
- 432.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh