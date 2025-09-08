通貨 / CRDO
CRDO: Credo Technology Group Holding Ltd
172.31 USD 7.87 (4.79%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CRDOの今日の為替レートは、4.79%変化しました。日中、通貨は1あたり170.70の安値と176.70の高値で取引されました。
Credo Technology Group Holding Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CRDO News
- ALAB Benefits From Expanding Partner Base: A Sign for More Upside?
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- Credo Technology Group stock hits all-time high at 174.84 USD
- CRDO Deepens Ties With Hyperscalers: Key to Next Growth Phase?
- ウィリアム・ブレア、クレド・テクノロジーの株式をアウトパフォーム評価で開始
- William Blair initiates Credo Technology stock with Outperform rating
- Gold Stocks AngloGold, Kinross Enter IBD's Spotlight; 6 Other Stocks Get Flagged For Quality Too
- As Nvidia Retreats, These AI Chip Stocks Show Strength
- CRDO Guides 120% Growth in Fiscal 2026: Will the Momentum Sustain?
- Is Ouster (OUST) Outperforming Other Computer and Technology Stocks This Year?
- Credo Technology Stock Keeps Beating the Stock Market. Time to Buy?
- Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) Presents at Goldman Sachs Communacopia +
- ブロードコムのゴールドマン・サックスカンファレンス：帯域幅の壁を打ち破る
- Credo Technology at Goldman Sachs Conference: Breaking Bandwidth Barriers
- Credo Technology Group Holding Ltd. (CRDO) Is Up 14.44% in One Week: What You Should Know
- Credo Launches High-Performance Bluebird DSP for 1.6Tbps Networks
- Best Momentum Stocks to Buy for September 10th
- Credo Technology and Symbotic have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bull of the Day: Credo Technology (CRDO)
- Credo unveils low-power DSP for 1.6Tbps optical transceivers
- Earnings Estimates Rising for Credo Technology Group (CRDO): Will It Gain?
- Credo’s Quiet Domination Of Data Centers (NASDAQ:CRDO)
- 2 Under The Radar AI Stocks Worth a Look
- CRDO Stock Jumps Post Q1 Earnings: Stay Invested or Lock in Profits?
1日のレンジ
170.70 176.70
1年のレンジ
29.09 176.70
- 以前の終値
- 164.44
- 始値
- 173.10
- 買値
- 172.31
- 買値
- 172.61
- 安値
- 170.70
- 高値
- 176.70
- 出来高
- 13.061 K
- 1日の変化
- 4.79%
- 1ヶ月の変化
- 41.34%
- 6ヶ月の変化
- 331.42%
- 1年の変化
- 457.46%
