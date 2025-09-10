통화 / CRDO
CRDO: Credo Technology Group Holding Ltd
169.56 USD 2.75 (1.60%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CRDO 환율이 오늘 -1.60%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 167.32이고 고가는 174.00이었습니다.
Credo Technology Group Holding Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
167.32 174.00
년간 변동
29.09 176.70
- 이전 종가
- 172.31
- 시가
- 172.84
- Bid
- 169.56
- Ask
- 169.86
- 저가
- 167.32
- 고가
- 174.00
- 볼륨
- 10.589 K
- 일일 변동
- -1.60%
- 월 변동
- 39.09%
- 6개월 변동
- 324.54%
- 년간 변동율
- 448.56%
