CotationsSections
Devises / CRDO
Retour à Actions

CRDO: Credo Technology Group Holding Ltd

169.56 USD 2.75 (1.60%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CRDO a changé de -1.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 167.32 et à un maximum de 174.00.

Suivez la dynamique Credo Technology Group Holding Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CRDO Nouvelles

Range quotidien
167.32 174.00
Range Annuel
29.09 176.70
Clôture Précédente
172.31
Ouverture
172.84
Bid
169.56
Ask
169.86
Plus Bas
167.32
Plus Haut
174.00
Volume
10.589 K
Changement quotidien
-1.60%
Changement Mensuel
39.09%
Changement à 6 Mois
324.54%
Changement Annuel
448.56%
20 septembre, samedi