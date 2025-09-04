CotizacionesSecciones
CRDO: Credo Technology Group Holding Ltd

164.44 USD 0.02 (0.01%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CRDO de hoy ha cambiado un 0.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 157.77, mientras que el máximo ha alcanzado 167.15.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Credo Technology Group Holding Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
157.77 167.15
Rango anual
29.09 168.23
Cierres anteriores
164.42
Open
163.93
Bid
164.44
Ask
164.74
Low
157.77
High
167.15
Volumen
7.895 K
Cambio diario
0.01%
Cambio mensual
34.89%
Cambio a 6 meses
311.72%
Cambio anual
432.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B