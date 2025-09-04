Divisas / CRDO
CRDO: Credo Technology Group Holding Ltd
164.44 USD 0.02 (0.01%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CRDO de hoy ha cambiado un 0.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 157.77, mientras que el máximo ha alcanzado 167.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Credo Technology Group Holding Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
157.77 167.15
Rango anual
29.09 168.23
- Cierres anteriores
- 164.42
- Open
- 163.93
- Bid
- 164.44
- Ask
- 164.74
- Low
- 157.77
- High
- 167.15
- Volumen
- 7.895 K
- Cambio diario
- 0.01%
- Cambio mensual
- 34.89%
- Cambio a 6 meses
- 311.72%
- Cambio anual
- 432.00%
