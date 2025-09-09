Valute / CRDO
CRDO: Credo Technology Group Holding Ltd
169.56 USD 2.75 (1.60%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CRDO ha avuto una variazione del -1.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 167.32 e ad un massimo di 174.00.
Segui le dinamiche di Credo Technology Group Holding Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CRDO News
- Stocks Hit All-Time Highs as Small-Caps Stage Breakout
- Can Credo Sustain Momentum in Optical Business Amid Competition?
- Emcor Stock, Hims & Hers, SiTime Among New Stocks On IBD Watchlists
- ALAB Benefits From Expanding Partner Base: A Sign for More Upside?
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- Credo Technology Group stock hits all-time high at 174.84 USD
- CRDO Deepens Ties With Hyperscalers: Key to Next Growth Phase?
- William Blair avvia la copertura di Credo Technology con rating Outperform
- Gold Stocks AngloGold, Kinross Enter IBD's Spotlight; 6 Other Stocks Get Flagged For Quality Too
- As Nvidia Retreats, These AI Chip Stocks Show Strength
- CRDO Guides 120% Growth in Fiscal 2026: Will the Momentum Sustain?
- Is Ouster (OUST) Outperforming Other Computer and Technology Stocks This Year?
- Credo Technology Stock Keeps Beating the Stock Market. Time to Buy?
- Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) Presents at Goldman Sachs Communacopia +
- Credo Technology alla Conferenza Goldman Sachs: Abbattere le Barriere della Larghezza di Banda
- Credo Technology Group Holding Ltd. (CRDO) Is Up 14.44% in One Week: What You Should Know
- Credo Launches High-Performance Bluebird DSP for 1.6Tbps Networks
- Best Momentum Stocks to Buy for September 10th
- Credo Technology and Symbotic have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bull of the Day: Credo Technology (CRDO)
- Credo unveils low-power DSP for 1.6Tbps optical transceivers
- Earnings Estimates Rising for Credo Technology Group (CRDO): Will It Gain?
Intervallo Giornaliero
167.32 174.00
Intervallo Annuale
29.09 176.70
- Chiusura Precedente
- 172.31
- Apertura
- 172.84
- Bid
- 169.56
- Ask
- 169.86
- Minimo
- 167.32
- Massimo
- 174.00
- Volume
- 10.589 K
- Variazione giornaliera
- -1.60%
- Variazione Mensile
- 39.09%
- Variazione Semestrale
- 324.54%
- Variazione Annuale
- 448.56%
20 settembre, sabato