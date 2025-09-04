Валюты / CRDO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CRDO: Credo Technology Group Holding Ltd
164.42 USD 0.44 (0.27%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRDO за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 160.65, а максимальная — 168.14.
Следите за динамикой Credo Technology Group Holding Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CRDO
- Is Ouster (OUST) Outperforming Other Computer and Technology Stocks This Year?
- Credo Technology Stock Keeps Beating the Stock Market. Time to Buy?
- Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) Presents at Goldman Sachs Communacopia +
- Credo Technology at Goldman Sachs Conference: Breaking Bandwidth Barriers
- Credo Technology Group Holding Ltd. (CRDO) Is Up 14.44% in One Week: What You Should Know
- Credo Launches High-Performance Bluebird DSP for 1.6Tbps Networks
- Best Momentum Stocks to Buy for September 10th
- Credo Technology and Symbotic have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bull of the Day: Credo Technology (CRDO)
- Credo unveils low-power DSP for 1.6Tbps optical transceivers
- Earnings Estimates Rising for Credo Technology Group (CRDO): Will It Gain?
- Credo’s Quiet Domination Of Data Centers (NASDAQ:CRDO)
- 2 Under The Radar AI Stocks Worth a Look
- CRDO Stock Jumps Post Q1 Earnings: Stay Invested or Lock in Profits?
- Why Credo Technology Stock Was a Winner This Week
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Credo Technology Group stock hits all-time high at 141.53 USD
- Stock Market Leaders Have This Common Trait Before An Upside Breakout
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Credo Stock Is Trading Higher Thursday: What's Going On? - Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO)
- Credo Revenue Forecast Jumps 120%, Analyst Expects Hyperscaler Demand To Drive Growth - Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO)
- Is Credo the next hot AI stock? Its massive growth is impressing Wall Street.
- Credo Technology stock price target raised to $160 from $140 at TD Cowen
- Credo's Q1 Earnings and Sales Surpass Estimates, Rise Y/Y, Stock Up
Дневной диапазон
160.65 168.14
Годовой диапазон
29.09 168.23
- Предыдущее закрытие
- 163.98
- Open
- 163.51
- Bid
- 164.42
- Ask
- 164.72
- Low
- 160.65
- High
- 168.14
- Объем
- 8.439 K
- Дневное изменение
- 0.27%
- Месячное изменение
- 34.87%
- 6-месячное изменение
- 311.67%
- Годовое изменение
- 431.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.