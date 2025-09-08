KurseKategorien
Währungen / CRDO
Zurück zum Aktien

CRDO: Credo Technology Group Holding Ltd

172.31 USD 7.87 (4.79%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CRDO hat sich für heute um 4.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 170.70 bis zu einem Hoch von 176.70 gehandelt.

Verfolgen Sie die Credo Technology Group Holding Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CRDO News

Tagesspanne
170.70 176.70
Jahresspanne
29.09 176.70
Vorheriger Schlusskurs
164.44
Eröffnung
173.10
Bid
172.31
Ask
172.61
Tief
170.70
Hoch
176.70
Volumen
13.061 K
Tagesänderung
4.79%
Monatsänderung
41.34%
6-Monatsänderung
331.42%
Jahresänderung
457.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K