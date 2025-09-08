Währungen / CRDO
CRDO: Credo Technology Group Holding Ltd
172.31 USD 7.87 (4.79%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRDO hat sich für heute um 4.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 170.70 bis zu einem Hoch von 176.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Credo Technology Group Holding Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
170.70 176.70
Jahresspanne
29.09 176.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 164.44
- Eröffnung
- 173.10
- Bid
- 172.31
- Ask
- 172.61
- Tief
- 170.70
- Hoch
- 176.70
- Volumen
- 13.061 K
- Tagesänderung
- 4.79%
- Monatsänderung
- 41.34%
- 6-Monatsänderung
- 331.42%
- Jahresänderung
- 457.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K