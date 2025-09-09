FiyatlarBölümler
Dövizler / CRDO
CRDO: Credo Technology Group Holding Ltd

169.56 USD 2.75 (1.60%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CRDO fiyatı bugün -1.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 167.32 ve Yüksek fiyatı olarak 174.00 aralığında işlem gördü.

Credo Technology Group Holding Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
167.32 174.00
Yıllık aralık
29.09 176.70
Önceki kapanış
172.31
Açılış
172.84
Satış
169.56
Alış
169.86
Düşük
167.32
Yüksek
174.00
Hacim
10.589 K
Günlük değişim
-1.60%
Aylık değişim
39.09%
6 aylık değişim
324.54%
Yıllık değişim
448.56%
21 Eylül, Pazar