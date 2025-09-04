货币 / CRDO
CRDO: Credo Technology Group Holding Ltd
164.42 USD 0.44 (0.27%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CRDO汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点160.65和高点168.14进行交易。
关注Credo Technology Group Holding Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
160.65 168.14
年范围
29.09 168.23
- 前一天收盘价
- 163.98
- 开盘价
- 163.51
- 卖价
- 164.42
- 买价
- 164.72
- 最低价
- 160.65
- 最高价
- 168.14
- 交易量
- 8.439 K
- 日变化
- 0.27%
- 月变化
- 34.87%
- 6个月变化
- 311.67%
- 年变化
- 431.93%
