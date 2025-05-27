CotaçõesSeções
Moedas / CPAI
Voltar para Ações

CPAI: Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity

39.25 USD 0.23 (0.58%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CPAI para hoje mudou para -0.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 39.17 e o mais alto foi 39.43.

Veja a dinâmica do par de moedas Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CPAI Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CPAI hoje?

Hoje Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity (CPAI) está avaliado em 39.25. O instrumento é negociado dentro de -0.58%, o fechamento de ontem foi 39.48, e o volume de negociação atingiu 9. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CPAI em tempo real.

As ações de Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity pagam dividendos?

Atualmente Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity está avaliado em 39.25. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 17.94% e USD. Monitore os movimentos de CPAI no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CPAI?

Você pode comprar ações de Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity (CPAI) pelo preço atual 39.25. Ordens geralmente são executadas perto de 39.25 ou 39.55, enquanto 9 e -0.46% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CPAI no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CPAI?

Investir em Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity envolve considerar a faixa anual 28.53 - 39.58 e o preço atual 39.25. Muitos comparam 6.57% e 18.44% antes de enviar ordens em 39.25 ou 39.55. Estude as mudanças diárias de preço de CPAI no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Counterpoint Quantitative Equity ETF?

O maior preço de Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) no último ano foi 39.58. As ações oscilaram bastante dentro de 28.53 - 39.58, e a comparação com 39.48 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Counterpoint Quantitative Equity ETF?

O menor preço de Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) no ano foi 28.53. A comparação com o preço atual 39.25 e 28.53 - 39.58 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CPAI em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CPAI?

No passado Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 39.48 e 17.94% após os eventos corporativos.

Faixa diária
39.17 39.43
Faixa anual
28.53 39.58
Fechamento anterior
39.48
Open
39.43
Bid
39.25
Ask
39.55
Low
39.17
High
39.43
Volume
9
Mudança diária
-0.58%
Mudança mensal
6.57%
Mudança de 6 meses
18.44%
Mudança anual
17.94%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8