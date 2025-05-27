- Обзор рынка
CPAI: Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity
Курс CPAI за сегодня изменился на -0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.23, а максимальная — 39.43.
Следите за динамикой Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CPAI
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CPAI сегодня?
Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity (CPAI) сегодня оценивается на уровне 39.23. Инструмент торгуется в пределах -0.63%, вчерашнее закрытие составило 39.48, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CPAI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity?
Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity в настоящее время оценивается в 39.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.88% и USD. Отслеживайте движения CPAI на графике в реальном времени.
Как купить акции CPAI?
Вы можете купить акции Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity (CPAI) по текущей цене 39.23. Ордера обычно размещаются около 39.23 или 39.53, тогда как 6 и -0.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CPAI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CPAI?
Инвестирование в Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity предполагает учет годового диапазона 28.53 - 39.58 и текущей цены 39.23. Многие сравнивают 6.52% и 18.38% перед размещением ордеров на 39.23 или 39.53. Изучайте ежедневные изменения цены CPAI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Counterpoint Quantitative Equity ETF?
Самая высокая цена Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) за последний год составила 39.58. Акции заметно колебались в пределах 28.53 - 39.58, сравнение с 39.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Counterpoint Quantitative Equity ETF?
Самая низкая цена Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) за год составила 28.53. Сравнение с текущими 39.23 и 28.53 - 39.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CPAI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CPAI?
В прошлом Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.48 и 17.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.48
- Open
- 39.43
- Bid
- 39.23
- Ask
- 39.53
- Low
- 39.23
- High
- 39.43
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.63%
- Месячное изменение
- 6.52%
- 6-месячное изменение
- 18.38%
- Годовое изменение
- 17.88%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8