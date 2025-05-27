КотировкиРазделы
CPAI: Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity

39.23 USD 0.25 (0.63%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CPAI за сегодня изменился на -0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.23, а максимальная — 39.43.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CPAI сегодня?

Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity (CPAI) сегодня оценивается на уровне 39.23. Инструмент торгуется в пределах -0.63%, вчерашнее закрытие составило 39.48, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CPAI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity?

Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity в настоящее время оценивается в 39.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.88% и USD. Отслеживайте движения CPAI на графике в реальном времени.

Как купить акции CPAI?

Вы можете купить акции Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity (CPAI) по текущей цене 39.23. Ордера обычно размещаются около 39.23 или 39.53, тогда как 6 и -0.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CPAI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CPAI?

Инвестирование в Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity предполагает учет годового диапазона 28.53 - 39.58 и текущей цены 39.23. Многие сравнивают 6.52% и 18.38% перед размещением ордеров на 39.23 или 39.53. Изучайте ежедневные изменения цены CPAI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Counterpoint Quantitative Equity ETF?

Самая высокая цена Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) за последний год составила 39.58. Акции заметно колебались в пределах 28.53 - 39.58, сравнение с 39.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Counterpoint Quantitative Equity ETF?

Самая низкая цена Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) за год составила 28.53. Сравнение с текущими 39.23 и 28.53 - 39.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CPAI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CPAI?

В прошлом Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.48 и 17.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.23 39.43
Годовой диапазон
28.53 39.58
Предыдущее закрытие
39.48
Open
39.43
Bid
39.23
Ask
39.53
Low
39.23
High
39.43
Объем
6
Дневное изменение
-0.63%
Месячное изменение
6.52%
6-месячное изменение
18.38%
Годовое изменение
17.88%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8