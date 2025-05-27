CotationsSections
CPAI
CPAI: Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity

39.48 USD 0.04 (0.10%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CPAI a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 39.43 et à un maximum de 39.58.

Suivez la dynamique Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

CPAI Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action CPAI aujourd'hui ?

L'action Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity est cotée à 39.48 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.10%, a clôturé hier à 39.44 et son volume d'échange a atteint 26. Le graphique en temps réel du cours de CPAI présente ces mises à jour.

L'action Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity verse-t-elle des dividendes ?

Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity est actuellement valorisé à 39.48. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 18.63% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CPAI.

Comment acheter des actions CPAI ?

Vous pouvez acheter des actions Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity au cours actuel de 39.48. Les ordres sont généralement placés à proximité de 39.48 ou de 39.78, le 26 et le -0.25% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CPAI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action CPAI ?

Investir dans Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity implique de prendre en compte la fourchette annuelle 28.53 - 39.58 et le prix actuel 39.48. Beaucoup comparent 7.20% et 19.13% avant de passer des ordres à 39.48 ou 39.78. Consultez le graphique du cours de CPAI en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Counterpoint Quantitative Equity ETF ?

Le cours le plus élevé de Counterpoint Quantitative Equity ETF l'année dernière était 39.58. Au cours de 28.53 - 39.58, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 39.44 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Counterpoint Quantitative Equity ETF ?

Le cours le plus bas de Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) sur l'année a été 28.53. Sa comparaison avec 39.48 et 28.53 - 39.58 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CPAI sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action CPAI a-t-elle été divisée ?

Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 39.44 et 18.63% après les opérations sur titres.

Range quotidien
39.43 39.58
Range Annuel
28.53 39.58
Clôture Précédente
39.44
Ouverture
39.58
Bid
39.48
Ask
39.78
Plus Bas
39.43
Plus Haut
39.58
Volume
26
Changement quotidien
0.10%
Changement Mensuel
7.20%
Changement à 6 Mois
19.13%
Changement Annuel
18.63%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8