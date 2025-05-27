- Übersicht
CPAI: Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity
Der Wechselkurs von CPAI hat sich für heute um -0.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.13 bis zu einem Hoch von 39.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CPAI heute?
Die Aktie von Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity (CPAI) notiert heute bei 39.28. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.51% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 39.48 und das Handelsvolumen erreichte 13. Das Live-Chart von CPAI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CPAI Dividenden?
Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity wird derzeit mit 39.28 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 18.03% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CPAI zu verfolgen.
Wie kaufe ich CPAI-Aktien?
Sie können Aktien von Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity (CPAI) zum aktuellen Kurs von 39.28 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 39.28 oder 39.58 platziert, während 13 und -0.38% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CPAI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CPAI-Aktien?
Bei einer Investition in Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity müssen die jährliche Spanne 28.53 - 39.58 und der aktuelle Kurs 39.28 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 6.65% und 18.53%, bevor sie Orders zu 39.28 oder 39.58 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CPAI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Counterpoint Quantitative Equity ETF?
Der höchste Kurs von Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) im vergangenen Jahr lag bei 39.58. Innerhalb von 28.53 - 39.58 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 39.48 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Counterpoint Quantitative Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) im Laufe des Jahres betrug 28.53. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 39.28 und der Spanne 28.53 - 39.58 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CPAI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CPAI statt?
Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 39.48 und 18.03% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.48
- Eröffnung
- 39.43
- Bid
- 39.28
- Ask
- 39.58
- Tief
- 39.13
- Hoch
- 39.43
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -0.51%
- Monatsänderung
- 6.65%
- 6-Monatsänderung
- 18.53%
- Jahresänderung
- 18.03%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8