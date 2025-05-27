- Panorámica
CPAI: Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity
El tipo de cambio de CPAI de hoy ha cambiado un -0.58%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 39.17, mientras que el máximo ha alcanzado 39.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPAI News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CPAI hoy?
Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity (CPAI) se evalúa hoy en 39.25. El instrumento se negocia dentro de -0.58%; el cierre de ayer ha sido 39.48 y el volumen comercial ha alcanzado 9. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CPAI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity?
Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity se evalúa actualmente en 39.25. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 17.94% y USD. Monitoree los movimientos de CPAI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CPAI?
Puede comprar acciones de Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity (CPAI) al precio actual de 39.25. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 39.25 o 39.55, mientras que 9 y -0.46% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CPAI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CPAI?
Invertir en Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity implica tener en cuenta el rango anual 28.53 - 39.58 y el precio actual 39.25. Muchos comparan 6.57% y 18.44% antes de colocar órdenes en 39.25 o 39.55. Estudie los cambios diarios de precios de CPAI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Counterpoint Quantitative Equity ETF?
El precio más alto de Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) en el último año ha sido 39.58. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 28.53 - 39.58, una comparación con 39.48 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Counterpoint Quantitative Equity ETF?
El precio más bajo de Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) para el año ha sido 28.53. La comparación con los actuales 39.25 y 28.53 - 39.58 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CPAI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CPAI?
En el pasado, Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 39.48 y 17.94% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 39.48
- Open
- 39.43
- Bid
- 39.25
- Ask
- 39.55
- Low
- 39.17
- High
- 39.43
- Volumen
- 9
- Cambio diario
- -0.58%
- Cambio mensual
- 6.57%
- Cambio a 6 meses
- 18.44%
- Cambio anual
- 17.94%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8