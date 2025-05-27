- Panoramica
CPAI: Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity
Il tasso di cambio CPAI ha avuto una variazione del -0.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 39.23 e ad un massimo di 39.43.
Segui le dinamiche di Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CPAI oggi?
Oggi le azioni Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity sono prezzate a 39.23. Viene scambiato all'interno di -0.63%, la chiusura di ieri è stata 39.48 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CPAI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity pagano dividendi?
Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity è attualmente valutato a 39.23. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 17.88% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CPAI.
Come acquistare azioni CPAI?
Puoi acquistare azioni Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity al prezzo attuale di 39.23. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 39.23 o 39.53, mentre 6 e -0.51% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CPAI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CPAI?
Investire in Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity implica considerare l'intervallo annuale 28.53 - 39.58 e il prezzo attuale 39.23. Molti confrontano 6.52% e 18.38% prima di effettuare ordini su 39.23 o 39.53. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CPAI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Counterpoint Quantitative Equity ETF?
Il prezzo massimo di Counterpoint Quantitative Equity ETF nell'ultimo anno è stato 39.58. All'interno di 28.53 - 39.58, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 39.48 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Counterpoint Quantitative Equity ETF?
Il prezzo più basso di Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) nel corso dell'anno è stato 28.53. Confrontandolo con gli attuali 39.23 e 28.53 - 39.58 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CPAI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CPAI?
Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 39.48 e 17.88%.
- Chiusura Precedente
- 39.48
- Apertura
- 39.43
- Bid
- 39.23
- Ask
- 39.53
- Minimo
- 39.23
- Massimo
- 39.43
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- -0.63%
- Variazione Mensile
- 6.52%
- Variazione Semestrale
- 18.38%
- Variazione Annuale
- 17.88%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8