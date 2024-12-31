Moedas / COCP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
COCP: Cocrystal Pharma Inc
1.27 USD 0.05 (4.10%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do COCP para hoje mudou para 4.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.17 e o mais alto foi 1.28.
Veja a dinâmica do par de moedas Cocrystal Pharma Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COCP Notícias
- Cocrystal Pharma conclui oferta direta registrada de US$ 4,7 milhões
- Cocrystal Pharma closes $4.7 million registered direct offering
- Cocrystal Pharma capta US$ 4,7 milhões em oferta direta registrada
- Cocrystal Pharma raises $4.7 million in registered direct offering
- Medicamento para norovírus da Cocrystal avança para estudo de fase 1b
- Cocrystal’s norovirus drug CDI-988 advances to phase 1b study
- H.C. Wainwright lowers Cocrystal Pharma stock price target on dilution
- Cocrystal Pharma’s Novel Norovirus Antiviral to be Presented at Department of Defense Medical Conference
- Cocrystal’s flu drug shows promise against H5N1 strain
- Cocrystal Pharma Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Updates on its Antiviral Drug-Development Programs
- Dow Dips Over 100 Points; Cocrystal Pharma Shares Slide - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Crude Oil Rises 1%; Sangamo Therapeutics Shares Plummet - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
Faixa diária
1.17 1.28
Faixa anual
1.12 3.25
- Fechamento anterior
- 1.22
- Open
- 1.19
- Bid
- 1.27
- Ask
- 1.57
- Low
- 1.17
- High
- 1.28
- Volume
- 398
- Mudança diária
- 4.10%
- Mudança mensal
- -18.06%
- Mudança de 6 meses
- -14.77%
- Mudança anual
- -26.59%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh