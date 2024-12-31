Valute / COCP
COCP: Cocrystal Pharma Inc
1.33 USD 0.06 (4.72%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio COCP ha avuto una variazione del 4.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.23 e ad un massimo di 1.39.
Segui le dinamiche di Cocrystal Pharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
COCP News
- Cocrystal Pharma chiude un’offerta diretta registrata di 4,7 milioni di dollari
- Cocrystal Pharma raccoglie 4,7 milioni di dollari tramite offerta diretta
- Il farmaco CDI-988 di Cocrystal contro il norovirus avanza allo studio di fase 1b
Intervallo Giornaliero
1.23 1.39
Intervallo Annuale
1.12 3.25
- Chiusura Precedente
- 1.27
- Apertura
- 1.27
- Bid
- 1.33
- Ask
- 1.63
- Minimo
- 1.23
- Massimo
- 1.39
- Volume
- 819
- Variazione giornaliera
- 4.72%
- Variazione Mensile
- -14.19%
- Variazione Semestrale
- -10.74%
- Variazione Annuale
- -23.12%
21 settembre, domenica