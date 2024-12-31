QuotazioniSezioni
COCP: Cocrystal Pharma Inc

1.33 USD 0.06 (4.72%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio COCP ha avuto una variazione del 4.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.23 e ad un massimo di 1.39.

Segui le dinamiche di Cocrystal Pharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.23 1.39
Intervallo Annuale
1.12 3.25
Chiusura Precedente
1.27
Apertura
1.27
Bid
1.33
Ask
1.63
Minimo
1.23
Massimo
1.39
Volume
819
Variazione giornaliera
4.72%
Variazione Mensile
-14.19%
Variazione Semestrale
-10.74%
Variazione Annuale
-23.12%
