COCP: Cocrystal Pharma Inc
1.33 USD 0.06 (4.72%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
COCP 환율이 오늘 4.72%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.23이고 고가는 1.39이었습니다.
Cocrystal Pharma Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COCP News
- 코크리스탈 파마, 470만 달러 규모의 등록된 직접 공모 마감
- 코크리스탈 파마, 등록 직접 공모로 470만 달러 조달
- 코크리스탈, 노로바이러스 치료제 CDI-988 1b상 시험 진입
- H.C. Wainwright lowers Cocrystal Pharma stock price target on dilution
- Cocrystal Pharma’s Novel Norovirus Antiviral to be Presented at Department of Defense Medical Conference
- Cocrystal’s flu drug shows promise against H5N1 strain
- Cocrystal Pharma Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Updates on its Antiviral Drug-Development Programs
- Dow Dips Over 100 Points; Cocrystal Pharma Shares Slide - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Crude Oil Rises 1%; Sangamo Therapeutics Shares Plummet - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
일일 변동 비율
1.23 1.39
년간 변동
1.12 3.25
- 이전 종가
- 1.27
- 시가
- 1.27
- Bid
- 1.33
- Ask
- 1.63
- 저가
- 1.23
- 고가
- 1.39
- 볼륨
- 819
- 일일 변동
- 4.72%
- 월 변동
- -14.19%
- 6개월 변동
- -10.74%
- 년간 변동율
- -23.12%
20 9월, 토요일