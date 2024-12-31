Валюты / COCP
COCP: Cocrystal Pharma Inc
1.32 USD 0.11 (7.69%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс COCP за сегодня изменился на -7.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.29, а максимальная — 1.40.
Следите за динамикой Cocrystal Pharma Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости COCP
- Cocrystal Pharma закрывает зарегистрированное прямое размещение на $4,7 млн
- Cocrystal Pharma closes $4.7 million registered direct offering
- Cocrystal Pharma привлекает $4,7 млн через прямое размещение акций
- Cocrystal Pharma raises $4.7 million in registered direct offering
- Препарат Cocrystal против норовируса CDI-988 переходит к исследованию фазы 1b
- Cocrystal’s norovirus drug CDI-988 advances to phase 1b study
- H.C. Wainwright lowers Cocrystal Pharma stock price target on dilution
- Cocrystal Pharma’s Novel Norovirus Antiviral to be Presented at Department of Defense Medical Conference
- Cocrystal’s flu drug shows promise against H5N1 strain
- Cocrystal Pharma Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Updates on its Antiviral Drug-Development Programs
- Dow Dips Over 100 Points; Cocrystal Pharma Shares Slide - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Crude Oil Rises 1%; Sangamo Therapeutics Shares Plummet - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
Дневной диапазон
1.29 1.40
Годовой диапазон
1.12 3.25
- Предыдущее закрытие
- 1.43
- Open
- 1.40
- Bid
- 1.32
- Ask
- 1.62
- Low
- 1.29
- High
- 1.40
- Объем
- 481
- Дневное изменение
- -7.69%
- Месячное изменение
- -14.84%
- 6-месячное изменение
- -11.41%
- Годовое изменение
- -23.70%
