COCP: Cocrystal Pharma Inc
1.33 USD 0.06 (4.72%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de COCP a changé de 4.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.23 et à un maximum de 1.39.
Suivez la dynamique Cocrystal Pharma Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
COCP Nouvelles
- Cocrystal Pharma clôture un placement direct enregistré de 4,7 millions $
- Cocrystal Pharma lève 4,7 millions de dollars par placement direct enregistré
- Le médicament contre le norovirus CDI-988 de Cocrystal passe à l’étude de phase 1b
- H.C. Wainwright lowers Cocrystal Pharma stock price target on dilution
- Cocrystal Pharma’s Novel Norovirus Antiviral to be Presented at Department of Defense Medical Conference
- Cocrystal’s flu drug shows promise against H5N1 strain
- Cocrystal Pharma Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Updates on its Antiviral Drug-Development Programs
- Dow Dips Over 100 Points; Cocrystal Pharma Shares Slide - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Crude Oil Rises 1%; Sangamo Therapeutics Shares Plummet - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
Range quotidien
1.23 1.39
Range Annuel
1.12 3.25
- Clôture Précédente
- 1.27
- Ouverture
- 1.27
- Bid
- 1.33
- Ask
- 1.63
- Plus Bas
- 1.23
- Plus Haut
- 1.39
- Volume
- 819
- Changement quotidien
- 4.72%
- Changement Mensuel
- -14.19%
- Changement à 6 Mois
- -10.74%
- Changement Annuel
- -23.12%
20 septembre, samedi