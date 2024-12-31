Dövizler / COCP
COCP: Cocrystal Pharma Inc
1.33 USD 0.06 (4.72%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
COCP fiyatı bugün 4.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.23 ve Yüksek fiyatı olarak 1.39 aralığında işlem gördü.
Cocrystal Pharma Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
COCP haberleri
- Cocrystal Pharma 4,7 milyon dolarlık kayıtlı doğrudan teklifini tamamladı
- Cocrystal Pharma, piyasada doğrudan hisse arzıyla 4,7 milyon dolar topladı
- Cocrystal’ın norovirüs ilacı CDI-988 faz 1b çalışmasına ilerliyor
Günlük aralık
1.23 1.39
Yıllık aralık
1.12 3.25
21 Eylül, Pazar