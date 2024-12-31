通貨 / COCP
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
COCP: Cocrystal Pharma Inc
1.27 USD 0.05 (4.10%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
COCPの今日の為替レートは、4.10%変化しました。日中、通貨は1あたり1.17の安値と1.28の高値で取引されました。
Cocrystal Pharma Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COCP News
- コクリスタル・ファーマ、4.7百万ドルの登録直接募集を完了
- Cocrystal Pharma closes $4.7 million registered direct offering
- コクリスタル・ファーマ、ナスダック規則に基づく登録直接募集で4.7百万ドル調達
- Cocrystal Pharma raises $4.7 million in registered direct offering
- コクリスタルのノロウイルス薬CDI-988、第1b相試験へ進展
- Cocrystal’s norovirus drug CDI-988 advances to phase 1b study
- H.C. Wainwright lowers Cocrystal Pharma stock price target on dilution
- Cocrystal Pharma’s Novel Norovirus Antiviral to be Presented at Department of Defense Medical Conference
- Cocrystal’s flu drug shows promise against H5N1 strain
- Cocrystal Pharma Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Updates on its Antiviral Drug-Development Programs
- Dow Dips Over 100 Points; Cocrystal Pharma Shares Slide - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Crude Oil Rises 1%; Sangamo Therapeutics Shares Plummet - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
1日のレンジ
1.17 1.28
1年のレンジ
1.12 3.25
- 以前の終値
- 1.22
- 始値
- 1.19
- 買値
- 1.27
- 買値
- 1.57
- 安値
- 1.17
- 高値
- 1.28
- 出来高
- 398
- 1日の変化
- 4.10%
- 1ヶ月の変化
- -18.06%
- 6ヶ月の変化
- -14.77%
- 1年の変化
- -26.59%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K