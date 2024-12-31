Currencies / COCP
COCP: Cocrystal Pharma Inc
1.32 USD 0.11 (7.69%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
COCP exchange rate has changed by -7.69% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 1.29 and at a high of 1.40.
Follow Cocrystal Pharma Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
COCP News
- Cocrystal Pharma closes $4.7 million registered direct offering
- Cocrystal Pharma raises $4.7 million in registered direct offering
- Cocrystal’s norovirus drug CDI-988 advances to phase 1b study
- H.C. Wainwright lowers Cocrystal Pharma stock price target on dilution
- Cocrystal Pharma’s Novel Norovirus Antiviral to be Presented at Department of Defense Medical Conference
- Cocrystal’s flu drug shows promise against H5N1 strain
- Cocrystal Pharma Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Updates on its Antiviral Drug-Development Programs
- Dow Dips Over 100 Points; Cocrystal Pharma Shares Slide - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Crude Oil Rises 1%; Sangamo Therapeutics Shares Plummet - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
Daily Range
1.29 1.40
Year Range
1.12 3.25
- Previous Close
- 1.43
- Open
- 1.40
- Bid
- 1.32
- Ask
- 1.62
- Low
- 1.29
- High
- 1.40
- Volume
- 481
- Daily Change
- -7.69%
- Month Change
- -14.84%
- 6 Months Change
- -11.41%
- Year Change
- -23.70%
