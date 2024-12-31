货币 / COCP
COCP: Cocrystal Pharma Inc
1.22 USD 0.10 (7.58%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日COCP汇率已更改-7.58%。当日，交易品种以低点1.17和高点1.35进行交易。
关注Cocrystal Pharma Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
COCP新闻
- Cocrystal Pharma完成470万美元的注册直接发行
- Cocrystal Pharma closes $4.7 million registered direct offering
- Cocrystal Pharma通过定向增发筹集470万美元资金
- Cocrystal Pharma raises $4.7 million in registered direct offering
- Cocrystal的诺如病毒药物CDI-988进入1b期研究
- Cocrystal’s norovirus drug CDI-988 advances to phase 1b study
- H.C. Wainwright lowers Cocrystal Pharma stock price target on dilution
- Cocrystal Pharma’s Novel Norovirus Antiviral to be Presented at Department of Defense Medical Conference
- Cocrystal’s flu drug shows promise against H5N1 strain
- Cocrystal Pharma Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Updates on its Antiviral Drug-Development Programs
- Dow Dips Over 100 Points; Cocrystal Pharma Shares Slide - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Crude Oil Rises 1%; Sangamo Therapeutics Shares Plummet - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
日范围
1.17 1.35
年范围
1.12 3.25
- 前一天收盘价
- 1.32
- 开盘价
- 1.30
- 卖价
- 1.22
- 买价
- 1.52
- 最低价
- 1.17
- 最高价
- 1.35
- 交易量
- 693
- 日变化
- -7.58%
- 月变化
- -21.29%
- 6个月变化
- -18.12%
- 年变化
- -29.48%
