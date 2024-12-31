Divisas / COCP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
COCP: Cocrystal Pharma Inc
1.22 USD 0.10 (7.58%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de COCP de hoy ha cambiado un -7.58%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.17, mientras que el máximo ha alcanzado 1.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cocrystal Pharma Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COCP News
- Cocrystal Pharma cierra una oferta directa registrada de 4,7 millones de dólares
- Cocrystal Pharma cierra oferta directa registrada de $4.7 millones
- Cocrystal Pharma closes $4.7 million registered direct offering
- Cocrystal Pharma recauda $4.7 millones en oferta directa registrada
- Cocrystal Pharma recauda 4,7 millones de dólares en oferta directa registrada
- Cocrystal Pharma raises $4.7 million in registered direct offering
- El fármaco contra el norovirus CDI-988 de Cocrystal avanza a estudio de fase 1b
- Fármaco contra norovirus de Cocrystal avanza a estudio fase 1b
- Cocrystal’s norovirus drug CDI-988 advances to phase 1b study
- H.C. Wainwright lowers Cocrystal Pharma stock price target on dilution
- Cocrystal Pharma’s Novel Norovirus Antiviral to be Presented at Department of Defense Medical Conference
- Cocrystal’s flu drug shows promise against H5N1 strain
- Cocrystal Pharma Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Updates on its Antiviral Drug-Development Programs
- Dow Dips Over 100 Points; Cocrystal Pharma Shares Slide - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Crude Oil Rises 1%; Sangamo Therapeutics Shares Plummet - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
Rango diario
1.17 1.35
Rango anual
1.12 3.25
- Cierres anteriores
- 1.32
- Open
- 1.30
- Bid
- 1.22
- Ask
- 1.52
- Low
- 1.17
- High
- 1.35
- Volumen
- 728
- Cambio diario
- -7.58%
- Cambio mensual
- -21.29%
- Cambio a 6 meses
- -18.12%
- Cambio anual
- -29.48%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B