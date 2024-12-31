Währungen / COCP
COCP: Cocrystal Pharma Inc
1.33 USD 0.06 (4.72%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von COCP hat sich für heute um 4.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.23 bis zu einem Hoch von 1.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cocrystal Pharma Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.23 1.39
Jahresspanne
1.12 3.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.27
- Eröffnung
- 1.27
- Bid
- 1.33
- Ask
- 1.63
- Tief
- 1.23
- Hoch
- 1.39
- Volumen
- 564
- Tagesänderung
- 4.72%
- Monatsänderung
- -14.19%
- 6-Monatsänderung
- -10.74%
- Jahresänderung
- -23.12%
