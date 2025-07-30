- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CNYA: iShares MSCI China A ETF
A taxa do CNYA para hoje mudou para 0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.24 e o mais alto foi 34.37.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares MSCI China A ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNYA Notícias
- China's Manufacturing PMI Continued To Improve In September
- Weekly Commentary: Canary?
- CNYA: Betting On The Next Stage In China's Economic Development (BATS:CNYA)
- China’s Economy Continues To Slow, Strengthening Case For Fresh Stimulus
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- U.S.-China Trade Rebounds On Boost From Chinese Exports Of Rare Earths
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Global Economic Outlook: August 2025
- Curveballs: Rent, Housing, Wages And Consumer Spending
- Negative Impact Of U.S.-China Tariff War Deepens
- U.S.-China Trade Truce Extension Averts Costly Re-Escalation For Now
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Markets Weekly Outlook - U.S. Inflation, EU/U.K. GDP, RBA Meeting To Shape Market Moves
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- World Markets Watchlist: August 4, 2025
- U.S. Tariffs – Liberation Day 2.0, August 1
- Markets Weekly Outlook – U.S. Services PMI, BoE Rate Decision, Canadian/NZ Employment
- The New (American) World Industrial Order
- China July Manufacturing PMI Softened As New Orders Slowed
- Curveballs: China - Stability In Choppy Air
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CNYA hoje?
Hoje iShares MSCI China A ETF (CNYA) está avaliado em 34.31. O instrumento é negociado dentro de 0.35%, o fechamento de ontem foi 34.19, e o volume de negociação atingiu 21. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CNYA em tempo real.
As ações de iShares MSCI China A ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares MSCI China A ETF está avaliado em 34.31. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.20% e USD. Monitore os movimentos de CNYA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CNYA?
Você pode comprar ações de iShares MSCI China A ETF (CNYA) pelo preço atual 34.31. Ordens geralmente são executadas perto de 34.31 ou 34.61, enquanto 21 e -0.17% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CNYA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CNYA?
Investir em iShares MSCI China A ETF envolve considerar a faixa anual 24.58 - 37.95 e o preço atual 34.31. Muitos comparam 3.88% e 23.02% antes de enviar ordens em 34.31 ou 34.61. Estude as mudanças diárias de preço de CNYA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI China A ETF?
O maior preço de iShares MSCI China A ETF (CNYA) no último ano foi 37.95. As ações oscilaram bastante dentro de 24.58 - 37.95, e a comparação com 34.19 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares MSCI China A ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI China A ETF?
O menor preço de iShares MSCI China A ETF (CNYA) no ano foi 24.58. A comparação com o preço atual 34.31 e 24.58 - 37.95 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CNYA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CNYA?
No passado iShares MSCI China A ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 34.19 e 12.20% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 34.19
- Open
- 34.37
- Bid
- 34.31
- Ask
- 34.61
- Low
- 34.24
- High
- 34.37
- Volume
- 21
- Mudança diária
- 0.35%
- Mudança mensal
- 3.88%
- Mudança de 6 meses
- 23.02%
- Mudança anual
- 12.20%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8