CNYA: iShares MSCI China A ETF

34.31 USD 0.12 (0.35%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CNYA para hoje mudou para 0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.24 e o mais alto foi 34.37.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares MSCI China A ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CNYA hoje?

Hoje iShares MSCI China A ETF (CNYA) está avaliado em 34.31. O instrumento é negociado dentro de 0.35%, o fechamento de ontem foi 34.19, e o volume de negociação atingiu 21. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CNYA em tempo real.

As ações de iShares MSCI China A ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares MSCI China A ETF está avaliado em 34.31. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.20% e USD. Monitore os movimentos de CNYA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CNYA?

Você pode comprar ações de iShares MSCI China A ETF (CNYA) pelo preço atual 34.31. Ordens geralmente são executadas perto de 34.31 ou 34.61, enquanto 21 e -0.17% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CNYA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CNYA?

Investir em iShares MSCI China A ETF envolve considerar a faixa anual 24.58 - 37.95 e o preço atual 34.31. Muitos comparam 3.88% e 23.02% antes de enviar ordens em 34.31 ou 34.61. Estude as mudanças diárias de preço de CNYA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI China A ETF?

O maior preço de iShares MSCI China A ETF (CNYA) no último ano foi 37.95. As ações oscilaram bastante dentro de 24.58 - 37.95, e a comparação com 34.19 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares MSCI China A ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI China A ETF?

O menor preço de iShares MSCI China A ETF (CNYA) no ano foi 24.58. A comparação com o preço atual 34.31 e 24.58 - 37.95 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CNYA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CNYA?

No passado iShares MSCI China A ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 34.19 e 12.20% após os eventos corporativos.

Faixa diária
34.24 34.37
Faixa anual
24.58 37.95
Fechamento anterior
34.19
Open
34.37
Bid
34.31
Ask
34.61
Low
34.24
High
34.37
Volume
21
Mudança diária
0.35%
Mudança mensal
3.88%
Mudança de 6 meses
23.02%
Mudança anual
12.20%
