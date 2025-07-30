报价部分
货币 / CNYA
CNYA: iShares MSCI China A ETF

34.19 USD 0.64 (1.91%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CNYA汇率已更改1.91%。当日，交易品种以低点34.10和高点34.24进行交易。

关注iShares MSCI China A ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CNYA股票今天的价格是多少？

iShares MSCI China A ETF股票今天的定价为34.19。它在1.91%范围内交易，昨天的收盘价为33.55，交易量达到119。CNYA的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI China A ETF股票是否支付股息？

iShares MSCI China A ETF目前的价值为34.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.81%和USD。实时查看图表以跟踪CNYA走势。

如何购买CNYA股票？

您可以以34.19的当前价格购买iShares MSCI China A ETF股票。订单通常设置在34.19或34.49附近，而119和0.26%显示市场活动。立即关注CNYA的实时图表更新。

如何投资CNYA股票？

投资iShares MSCI China A ETF需要考虑年度范围24.58 - 37.95和当前价格34.19。许多人在以34.19或34.49下订单之前，会比较3.51%和。实时查看CNYA价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI China A ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI China A ETF的最高价格是37.95。在24.58 - 37.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI China A ETF的绩效。

iShares MSCI China A ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI China A ETF（CNYA）的最低价格为24.58。将其与当前的34.19和24.58 - 37.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CNYA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CNYA股票是什么时候拆分的？

iShares MSCI China A ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.55和11.81%中可见。

日范围
34.10 34.24
年范围
24.58 37.95
前一天收盘价
33.55
开盘价
34.10
卖价
34.19
买价
34.49
最低价
34.10
最高价
34.24
交易量
119
日变化
1.91%
月变化
3.51%
6个月变化
22.59%
年变化
11.81%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8