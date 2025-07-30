CNYA: iShares MSCI China A ETF
今日CNYA汇率已更改1.91%。当日，交易品种以低点34.10和高点34.24进行交易。
关注iShares MSCI China A ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNYA新闻
- China's Manufacturing PMI Continued To Improve In September
- Weekly Commentary: Canary?
- CNYA: Betting On The Next Stage In China's Economic Development (BATS:CNYA)
- China’s Economy Continues To Slow, Strengthening Case For Fresh Stimulus
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- U.S.-China Trade Rebounds On Boost From Chinese Exports Of Rare Earths
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Global Economic Outlook: August 2025
- Curveballs: Rent, Housing, Wages And Consumer Spending
- Negative Impact Of U.S.-China Tariff War Deepens
- U.S.-China Trade Truce Extension Averts Costly Re-Escalation For Now
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Markets Weekly Outlook - U.S. Inflation, EU/U.K. GDP, RBA Meeting To Shape Market Moves
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- World Markets Watchlist: August 4, 2025
- U.S. Tariffs – Liberation Day 2.0, August 1
- Markets Weekly Outlook – U.S. Services PMI, BoE Rate Decision, Canadian/NZ Employment
- The New (American) World Industrial Order
- China July Manufacturing PMI Softened As New Orders Slowed
- Curveballs: China - Stability In Choppy Air
常见问题解答
CNYA股票今天的价格是多少？
iShares MSCI China A ETF股票今天的定价为34.19。它在1.91%范围内交易，昨天的收盘价为33.55，交易量达到119。CNYA的实时价格图表显示了这些更新。
iShares MSCI China A ETF股票是否支付股息？
iShares MSCI China A ETF目前的价值为34.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.81%和USD。实时查看图表以跟踪CNYA走势。
如何购买CNYA股票？
您可以以34.19的当前价格购买iShares MSCI China A ETF股票。订单通常设置在34.19或34.49附近，而119和0.26%显示市场活动。立即关注CNYA的实时图表更新。
如何投资CNYA股票？
投资iShares MSCI China A ETF需要考虑年度范围24.58 - 37.95和当前价格34.19。许多人在以34.19或34.49下订单之前，会比较3.51%和。实时查看CNYA价格图表，了解每日变化。
iShares MSCI China A ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares MSCI China A ETF的最高价格是37.95。在24.58 - 37.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI China A ETF的绩效。
iShares MSCI China A ETF股票的最低价格是多少？
iShares MSCI China A ETF（CNYA）的最低价格为24.58。将其与当前的34.19和24.58 - 37.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CNYA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CNYA股票是什么时候拆分的？
iShares MSCI China A ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.55和11.81%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.55
- 开盘价
- 34.10
- 卖价
- 34.19
- 买价
- 34.49
- 最低价
- 34.10
- 最高价
- 34.24
- 交易量
- 119
- 日变化
- 1.91%
- 月变化
- 3.51%
- 6个月变化
- 22.59%
- 年变化
- 11.81%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8