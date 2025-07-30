- Aperçu
CNYA: iShares MSCI China A ETF
Le taux de change de CNYA a changé de 1.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.10 et à un maximum de 34.24.
Suivez la dynamique iShares MSCI China A ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CNYA Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CNYA aujourd'hui ?
L'action iShares MSCI China A ETF est cotée à 34.19 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.91%, a clôturé hier à 33.55 et son volume d'échange a atteint 119. Le graphique en temps réel du cours de CNYA présente ces mises à jour.
L'action iShares MSCI China A ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares MSCI China A ETF est actuellement valorisé à 34.19. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.81% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CNYA.
Comment acheter des actions CNYA ?
Vous pouvez acheter des actions iShares MSCI China A ETF au cours actuel de 34.19. Les ordres sont généralement placés à proximité de 34.19 ou de 34.49, le 119 et le 0.26% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CNYA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CNYA ?
Investir dans iShares MSCI China A ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.58 - 37.95 et le prix actuel 34.19. Beaucoup comparent 3.51% et 22.59% avant de passer des ordres à 34.19 ou 34.49. Consultez le graphique du cours de CNYA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI China A ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares MSCI China A ETF l'année dernière était 37.95. Au cours de 24.58 - 37.95, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 33.55 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares MSCI China A ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI China A ETF ?
Le cours le plus bas de iShares MSCI China A ETF (CNYA) sur l'année a été 24.58. Sa comparaison avec 34.19 et 24.58 - 37.95 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CNYA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CNYA a-t-elle été divisée ?
iShares MSCI China A ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 33.55 et 11.81% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 33.55
- Ouverture
- 34.10
- Bid
- 34.19
- Ask
- 34.49
- Plus Bas
- 34.10
- Plus Haut
- 34.24
- Volume
- 119
- Changement quotidien
- 1.91%
- Changement Mensuel
- 3.51%
- Changement à 6 Mois
- 22.59%
- Changement Annuel
- 11.81%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8