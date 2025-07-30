クォートセクション
通貨 / CNYA
株に戻る

CNYA: iShares MSCI China A ETF

34.31 USD 0.12 (0.35%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CNYAの今日の為替レートは、0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり34.24の安値と34.37の高値で取引されました。

iShares MSCI China A ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CNYA News

よくあるご質問

CNYA株の現在の価格は？

iShares MSCI China A ETFの株価は本日34.31です。0.35%内で取引され、前日の終値は34.19、取引量は21に達しました。CNYAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares MSCI China A ETFの株は配当を出しますか？

iShares MSCI China A ETFの現在の価格は34.31です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.20%やUSDにも注目します。CNYAの動きはライブチャートで確認できます。

CNYA株を買う方法は？

iShares MSCI China A ETFの株は現在34.31で購入可能です。注文は通常34.31または34.61付近で行われ、21や-0.17%が市場の動きを示します。CNYAの最新情報はライブチャートで確認できます。

CNYA株に投資する方法は？

iShares MSCI China A ETFへの投資では、年間の値幅24.58 - 37.95と現在の34.31を考慮します。注文は多くの場合34.31や34.61で行われる前に、3.88%や23.02%と比較されます。CNYAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares MSCI China A ETFの株の最高値は？

iShares MSCI China A ETFの過去1年の最高値は37.95でした。24.58 - 37.95内で株価は大きく変動し、34.19と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI China A ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares MSCI China A ETFの株の最低値は？

iShares MSCI China A ETF(CNYA)の年間最安値は24.58でした。現在の34.31や24.58 - 37.95と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CNYAの動きはライブチャートで確認できます。

CNYAの株式分割はいつ行われましたか？

iShares MSCI China A ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、34.19、12.20%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
34.24 34.37
1年のレンジ
24.58 37.95
以前の終値
34.19
始値
34.37
買値
34.31
買値
34.61
安値
34.24
高値
34.37
出来高
21
1日の変化
0.35%
1ヶ月の変化
3.88%
6ヶ月の変化
23.02%
1年の変化
12.20%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8