iShares MSCI China A ETFの現在の価格は34.31です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.20%やUSDにも注目します。CNYAの動きはライブチャートで確認できます。

iShares MSCI China A ETFへの投資では、年間の値幅24.58 - 37.95と現在の34.31を考慮します。注文は多くの場合34.31や34.61で行われる前に、3.88%や23.02%と比較されます。CNYAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares MSCI China A ETFの過去1年の最高値は37.95でした。24.58 - 37.95内で株価は大きく変動し、34.19と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI China A ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares MSCI China A ETFの株の最低値は？

iShares MSCI China A ETF(CNYA)の年間最安値は24.58でした。現在の34.31や24.58 - 37.95と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CNYAの動きはライブチャートで確認できます。